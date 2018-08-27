Restore ettikleri köşkü yıktılar yerine yenisini yaptılar!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında restore ettiğini duyurduğu Pembe Köşkü, “Restore ediyorum” diyerek geçtiğimiz yıl yıktı. Mevcut tarihi binayı ortadan kaldıran belediye yerine rekonstrüksiyon ile benzer bir bina inşa etti.

Kocaeli'nin en önemli tarihi binalarından biri olan Pembe Köşk, Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yaklaşık 1 yıl önce restore edildi. 03.07.1987 gün ve 3448 sayılı karar ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat mirası olarak tescil edilen Pembe Köşk, 1999 yılından itibaren Cafe Restaurant tarafından işletildi. Bir dönem alkol servisi bile yapılan mekan, özellikle 2009 sonrasında kan kaybetmeye başladı. 2009 yılında İl Özel İdaresi'nden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen mekan sahipsiz kaldı. Belediyenin o dönemki tek işe Sırrı Paşa Konağı'ydı. Bütün gözler buraya çevrilmiş, yapılan restorasyon çalışmasına ağırlık verilmişti. Her geçen gün kan kaybeden Pembe Köşk bir süre sonra kapılarını kapadı.

2014 YILINDA NE YAPILDI?

Yaklaşık 5 yıldır faaliyet dışı olan mekanla ilgili olarak 2014 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü tarafından çeşitli haberler servis edilmiş; “Restore ediliyor” denilmişti. http://www.kocaeli.bel.tr/icerik/pembe-kosk-restore-ediliyor/2348/31683 adresinden ilgili haberlere ulaşmak mümkün. Aradan 3 yıl geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yine bir haber yayınladı ve Pembe Köşk'ün restore edileceğini tekrar duyurdu.Belediyenin 3 yıl sonraki duyurusunda söz konusu restorasyon işi ile ilgili olarak ihale gerçekleştirildiği ifade edildi. Haberde, “Tarihi belgeler ve dönem analizleri ışığında hazırlanan projeler ile Pembe Köşk restore edilip orijinal haliyle Kocaeli'ye tekrar kazandırılacak” denildi.

5 FİRMA TEKLİF VERDİ

Belediyenin ihalesine beş firma teklif verdi. En düşük teklif 737 bin TL ile Arc İnşaat'tan gelirken en yüksek teklifi 916 bin TL ile Vakur Yapı verdi. Belediyenin 20 yıl önce restore edilen binayı 5 yıldır neden kapalı tuttuğu ve çürümeye terk ettiği bilinmiyor. 2009 yılında Pembe Köşk belediye tarafından devralındığında mekan gözden çıkarılmasaydı, rutin bakım ve onarımlar sürseydi bugün 1 milyon lirayı bulan restorasyon ücreti ödemek zorunda kalınmayacaktı.

TARİHİ ÖNEMİ OLMAYACAK

Kocaeli'deki herkes Pembe Köşk'ün 3 yıl sonra neden restore edileceğini merak ederken Büyükşehir Belediyesi skandal bir uygulamaya imza attı. Belediye mevcut binayı restore etmek yerine yıkmayı tercih etti. Rekonstrüksiyon yapmak isteyen belediyenin mevcut bina dururken neden yıkımı tercih ettiği bilinmiyor. Tarihi değeri olan mevcut köşk artık yıkıldı. O tarihi köşkün yerine yenisi yapılıyor. Bölgede yeni bir “Pembe Köşk” inşa ediliyor ancak yapılacak yeni yapının hiçbir tarihi önemi yok.