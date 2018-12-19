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Son dakiak… ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekeceği iddia edildi

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki askeri güçlerinin tümünü çekmeye hazırlandığını iddia etti.

android-time 16:34
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Son dakiak… ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekeceği iddia edildi
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki askeri güçlerinin tümünü çekmeye hazırlandığını iddia etti.

WSJ’nin “konuyla ilgili kişilere” dayandırdığı haberine göre ABD ordusu, Suriye’nin kuzeyinden tümüyle çekilmeye hazırlanıyor.

Haberde, bu adımın, ABD’nin Orta Doğu stratejisini karışıklığa sürükleyeceği ve IŞİD ile mücadelesiyle ilgili şüphe uyandıracağı değerlendirmesi yapıldı.

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ABD halihazırda Suriye’nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki alanda 15 askeri üsse sahip. Deyrizor ve Haseke’de üç üssün inşası ise sürüyor.

Haberde, bu adımın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile geçen hafta yaptığı telefon konuşmasında, “ABD’nin ortağı YPG/PKK’yı operasyonla tehdit etmesi” üzerine geldiği değerlendirmesi yapıldı. AA

 

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Son güncelleme: android-time 17:5919.12.2018
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