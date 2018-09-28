Reyhanlı katliamının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik’in ifadesi ortaya çıktı

Reyhanlı'daki bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik'in mahkemeye verdiği ifadesi ortaya çıktı. Patlamanın planlayıcısı olduğunu kabul eden Nazik, saldırının Türkiye'de yapılacağını bilmediğini, ÖSO'ya karşı bir saldırının olacağı yönünde kendisine bilgi verildiğini iddia etti. Nazik, "Olayın Sureyi sınırları içinde olacağını söyleyerek, kendi vatanıma ve milletime ihanet ettirdiler" dedi.

2013 yılında Reyhanlı’da 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye’nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Aranan teröristler listesinde “mavi” kategoride yer alan Nazik, MİT’teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül’de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilmiş, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilerek mahkemeye çıkarılmıştı. Reyhanlı’daki saldırıya ilişkin davanın görüldüğü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan ve hakkında tutuklama kararı verilen Nazik’in mahkemede verdiği 11 sayfalık ifade ortaya çıktı.

“Kendi vatanıma ve milletime ihanet ettirdiler”

Emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerinin aynen geçerli olduğunu söyleyerek ve Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğunu kabul ederek sözlerine başlayan Nazik, bombalı terör saldırısının Türkiye sınırları içinde yapılacağını bilmediğini iddia etti. Nazik, “Saldırıyı kendi vatanımın içinde yapmamak şartıyla, beni orada zorla rehin tutarak, olayın Sureyi sınırları içinde olacağını söyleyerek kendi vatanıma ve milletime ihanet ettirdiler” ifadesini kullandı.

Mahkeme Başkanı Hacı Hüseyin Orhan, Nazik’in bu sözleri üzerine, “‘Ettirdiler dedin. Kim ettirdi?” sorusunu yöneltti. Nazik, “Suriye istihbaratında görevli olan ‘Hacı’ kod adlı Muhammet Ali” şeklinde cevap verdi.

Saldırının merkezinde Suriyeli istihbaratçı var

Saldırının Suriye topraklarında ÖSO ve El Nusra’ya karşı yapılacağının kendisine söylenildiğini öne süren Nazik, bu olayın merkezinde Suriye istihbaratında görev alan Hacı kod adlı yüzbaşı Muhammet Ali ile Mehmet Gezer ismindeki şahsın olduğunu söyledi. Gezer’in yanındayken THKP-C Acilciler terör örgütünün elebaşı Mihraç Ural’a telefon açtığını ve olayla ilgili konuştuklarını kaydeden Nazik, “Ben Ercan Bayat ile birlikte Sermini’den ayrıldım. Kiraladığımız eve gittik. Televizyon izlerken bir baktık Reyhanlı’da patlama gerçekleşmiş. O psikolojiyi atabilmek için evden çıkmadık” diye konuştu.

“Ankara ve Konya’da keşif yaptım”

Nazik, Ankara’da Kocatepe Camii civarlarında ve Konya’da keşif yaptığını anlatarak, çektiği fotoğrafları Mehmet Gezer’i gönderdiğini aktardı. Nazik, “Saldırı Suriye’de olacaktı. Mehmet Gezer elini Kur’an-ı Kerim’e basarak yemin etti. Çoluk çocuğunun başının üzerine yemin etti. Türkiye’de olmayacak şartıyla kabul ettim. Bunu kendi vatanımda, kendi milletime yapacak olsaydım ailemi Türkiye’de neden bırakayım” iddialarında bulundu.

Saldırıyı gerçekleştiren terörist Nasır Eskiocak’ın kendisinden talimat aldığını kabul eden Nazik, patlamanın meydana geldiği sırada Suriye’de olduğunu söyledi. Bombalı saldırının ardından Mehmet Gezer ile Suriye istihbaratındaki yüzbaşı Muhammet Ali’nin pasaportuna el koyduğunu belirten Nazik, bu kişilerin, kaçmasından korktukları için kendisini bir hücreye attıklarını ve 10 ay boyunca hücrede kaldığını anlattı. Mahkeme Başkanı Orhan, “‘Nasır’a talimatı ben verdim’ diyorsun. Ama sen ‘saldırının Türkiye’de olacağını bilmiyorum’ diyorsun. Nasır’a Türkiye’de olmayacağını söylemedin mi?” yönünde soru yöneltti. Nazik, Mahkeme Başkanının bu sorusunu, “Bize ‘oraya iki adet minibüs bırakın, anahtarları üzerinde olsun. Reşit adında biri iki kişiyle alacak’ dediler. Reşit almamış. Bunlar bizi oyuna getirip, kendi vatanımıza milletimize ihanet ettirdiler” diye yanıtladı.

Başkan Orhan’ın THKP-C/Acilciler terör örgütünün elebaşı Mihraç Ural’ı sorması üzerine Nazik, “Ben kendisine hiç yanaşmadım. Düşmanlığımız var. Benden faydalanmak istedi. Ben kesinlikle yanına hiç yanaşmadım” diye konuştu.

“Mihraç Ural benimle iftihar ettiğini söylemiş”

Orhan’ın rejim yanlısı 500 kişiyi Suriye tarafına geçirerek hayatlarını kurtardığı için Mihraç Ural’ın kendisine sahip çıktığı yönündeki bilgileri sorması üzerine ise Nazik, “Kaçakçılık yaptığımızda Kesekli Nişan İncecikyan bize mal veriyor. Biz mal alıyoruz, çay, viski gibi. Beraber Laskiye’ye inerken rejim askeri şehit olmuş. Muhammet Hatim isminde bir din aliminin torunuymuş. Cenazeye gitmemizi istedi. Mihraç Ural cenazedeydi. 500-600 kişiyi geçirdiğimi söyledi. Ural benimle iftihar ettiğini söylemiş” ifadelerini kullandı.

“Patlayıcıları kaçak malların arasına sakladık”

Nasır Eskiocak’a saldırı için 30 bin dolar gönderdiğini de kabul eden Nazik’e Reyhanlı saldırısı davasının sanıkları tek tek soruldu. Sanıkların birçoğunu tanımadığını savunan Nazik, saldırıda kullanılan patlayıcıların nasıl getirildiğini bir bir anlattı. İlk seferde Cengiz Sertel, Ercan Bayat ve kendisinin Samara sahiline kadar malzemeleri getirdiğini belirten Nazik, daha sonra Mehmet Gezer’in 6-7 adamıyla birlikte kendi arabasıyla patlayıcı maddeleri getirdiğini söyledi. Nazik, kaçak malların arasına ilk seferde 3 çuval koyduklarını kaydetti.

İHA