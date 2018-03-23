‘Rızasıyla birliktelik yaşadık, darp etmedim’

Üsküdar’da, 4 çocuğundan ikisini öldüren ve birini ağır yaralayan Aslan Güleryüz’ün olaydan bir hafta önce de eşini darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava olaylı geçti. Karar çıkan davada, mahkeme herhangi bir indirim uygulamazken, sanığı üst sınır olan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, cezasını ertelemedi.

İstanbul Üsküdar'da, 4 çocuğundan ikisini öldüren ve birini ağır yaralayan Aslan Güleryüz'ün eşini darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Aslan Güleryüz geçtiğimiz yıl Ağustos ayında cinsel ilişki teklifini reddeden eşini darp etti. Hakkında “eşe karşı basit yaralama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olaydan bir hafta sonra ise evde çocuklarını bıçakladı. Ahmet ve Onur Güleryüz hayatını kaybederken, 22 yaşındaki Orçun Güleryüz ağır yaralandı. Aslan Güleryüz “altsoydan akrabayı kasten öldürme” ve “altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklandı.

Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, başka suçtan tutuklu Aslan Güleryüz cezaevinden getirilirken, eşi müşteki Songül Güleryüz de salonda bulundu. Öte yandan çiftin kızı ve oğlu ile yakınları da duruşmayı izledi.

DURUŞMA OLAYLI GEÇTİ

Eşini darp ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Aslan Güleryüz'ün yargılandığı davada, duruşma salonuna önce mağdur Songül Güleryüz ve yakınları alındı. Daha sonra jandarmalar eşliğinde duruşma salonuna getirilen Aslan Güleryüz'e eşi Songül Güleryüz tepki göstererek üzerine yürüdü. Bunun üzerine Aslan Güleryüz duruşma salonundan kısa bir süreliğine çıkarıldı. Hakim, “Bu dosya seni yaralaması dosyası. Anlıyorum ama biraz sabırlı ol” diyerek Songül Güleryüz'e telkinde bulundu.

‘DİLİMİ KOPARMAK İSTEDİ'

Sanık yeniden duruşma salonuna geldiğinde ifade veren Songül Güleryüz şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Dilimi koparmak istedi. İzin vermedim. Beni ısırarak, darp etti. Her iki yanağımı ısırdı. Ertesi gün şikayetçi oldum. Bana ‘Bak serbest kaldım kimse benle uğraşamaz' dedi. Adı öz babaydı, katil babaya çıktı” ifadelerini kullandı. Çiftin kızları ise ağlayarak “20 yıl ‘baba' dedim ben sana” diye bağırdı. Son sözü sorulan sanık ise, eşinin rızasıyla cinsel birliktelik yaşadıklarını söyleyerek, darp iddiasını kabul etmedi ve beraatini istedi.

CEZAYI HAK ETMEDİĞİNİ SAVUNDU!

Mahkeme, Aslan Güleryüz'ü “eşe karşı kasten yaralama” suçundan üst sınırdan cezaya çarptırdı. 1 yıl 6 ay hapsine karar verilen Güleryüz'ün cezasında herhangi bir indirim uygulanmazken, ertelemeye de gidilmedi. Sanık Aslan Güleryüz kararın ardından mahkeme hakimi Volkan Çetinkaya'ya, “Ben bu cezayı hak etmiyorum” diye tepki gösterdi.