Rize 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları: Erdoğan’ın memleketi Rize’de seçim sonuçlarında son durum..

Türkiye 24 Haziran Pazar günü cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona ererken ilk sonuçlar da gelmeye başladı.

Türkiye’nin geleceğini belirleyecek olan cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’In memleketi olan ve bir diğer cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin de ‘dede ocağım’ dediği Rize de kritik illerden biriydi.

Rize’de 24 Haziran 2018 erken seçim sonuçları sozcu.com.tr'de. Bulunduğunuz ya da merak ettiğiniz ilçedeki seçim sonuçlarını öğrenmek isterseniz, yine bu detayla seçtiğiniz il sayfalarına gelerek ilçe bazlı seçim sonuçlarına da ulaşabilirsiniz.

RİZE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU

24 Haziran 2018 erken seçimlerinde bütün dünyanın yakından takip ettiği cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını anlık olarak sozcu.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan kıyasıya yarışın yanı sıra milletvekili seçim sonuçları da merak konusu. Merak ettiğiniz şehirlerde hangi partinin ne kadar oy aldığı ve ne kadar oy oranına sahip olduğu 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları sayfamızda yer alacak. Ayrıca bulunduğunuz veya merak ettiğiniz ilçedeki seçim sonuçlarını öğrenmek isterseniz, yine bu detayla seçtiğiniz il sayfalarına gelerek ilçe bazlı seçim sonuçlarına da ulaşabileceksiniz.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ…