Son dakika… Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit düştü

Rize'de, İl Emniyet Müdürlüğü binasında, bir polis memurunun silahlı saldırısında ağır yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın, kurtarılamayarak, şehit oldu. Verdi'nin yanı sıra, Personel Şube Müdürü ve bir polis memuru da yaralandı. Saldırıyı bir trafik polisinin il içi tayin meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği ve yaralı olarak yakalandığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürü olay nedeniyle Rize'ye hareket etti

Dün saat 15.00 sıralarında, Rize kent merkezindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasından silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü’nün birinci katındaki makam odasının bulunduğu katta meydana gelen silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Saldırı ile ilgili alınan ilk bilgilere göre İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve bir polis memuru yaralandı. Saldırgan polisin de yaralı olarak yakalandığı öğrenildi. Olayın ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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TAYİN İÇİN GELDİ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİ

Alınan bilgiye göre, Derepazarı ilçesinde görevli polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne geldi. Cep telefonu ve silahını güvenlikte bırakarak Verdi’nin makamına giren Saraçoğlu, bir süre görüştükten sonra buradan ayrıldı. Cep telefonu ve silahını aldıktan sonra geri dönen Saraçoğlu, koşarak girdiği makam odasında, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal’ı silahla vurdu. Yaralanan Verdi, Polat ve Köksal hastanelere kaldırıldı. Emniyet Müdürü Verdi ile yer değişikliği için görüşmek istediği öğrenilen Saraçoğlu, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürü olay nedeniyle Rize’ye hareket etti

FUAT OKTAY MECLİS’E BİLGİ VERDİ

Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerini takip eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da saldırıyla ilgili bilgi verdi. Oktay “Emniyet Müdürü Altuğ Verdi boynundan, şube müdürü Ercan Polat sırtından polis memuru Yiğit Can Köksal ise bacağından vurulmuş, Altuğ Verdi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” dedi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Saldırıyı düzenleyenin Derepazarı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube’de görevli polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu olduğu belirlendi. Saraçoğlu’nun 14 yıldır polis memuru olduğu öğrenildi. Saldırganın da yaralı olduğu ifade ediliyor.

VALİ: SAKİN BİRİ OLARAK TANINIYOR

Rize Devlet Hastanesi önünde olayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çeper “Maalesef çok üzücü bir olay. Hepimizi memleketimizi üzen bir olay. Çok sevilen, çok başarılı, bir emniyet müdürümüzdü. Olayda 2 arkadaşımız yaralıdır. Biri personel şube müdürü ve birisi de koruması. Olayı gerçekleştiren bir trafik polisi memuru. Bugün candan herkesi kucaklayan müdürümüz bunla da görüşüyor. Görüşmeden önce bütün tedbirler alınmasına rağmen konuşmadan sonra dışarı çıkan arkadaş teçhizatını teslim alıyor. Ani hızlı bir şekilde makama geri dönüyor. Sonra hiçbir şey demeden ateş etmeye başlıyor. Daha sonra da içeri giren koruma arkadaşımıza ateş ediyor, yaralıyor. Müdürümüz ağır bir durumda hastaneye geldi, kaybettik. Makamı cennet olsun. Vatan sağolsun. Hepimiz çok üzgünüz” diye konuştu.

“Saldırı ile ilgili yanlış bir şey dememek lazım” diyen Vali Çeper“ Bunu aile izleyecek, teşkilat mensupları izleyecek. Yanlış bir şey söylemekten kaçınıyorum. Derepazarı burasına çok yakın bir ilçe ama il merkezine gelme talebinde bulunmuş. Bir üniversite kazanmış. Uygun görülmemiş talebi. Muhtemelen içerde istediği sonucu alamadı. O şahısla ilgili ben ona polis demek istemiyorum. Bu sıkıntısı dışında sakin kendi halinde birisi. Ama tam olarak cezasını çekecek ama olan Altuğ müdürümüze oldu” ifadelerini kullandı. Öte yandan Vali Kemal Çeper'e bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla arayarak olayla ilgili kendisinden bilgi aldı.

ALTUĞ VERDİ KİMDİR?

1972 yılında İstanbul´da doğdu. 1989 yılında Polis Koleji´nden, 1993 yılında Polis Akademisi´nden mezun oldu. İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev alan Verdi, 28 Aralık 2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğü´ne terfi etti. İstanbul İl Emniyet Müdürlügünde Özel Hareket Şube Müdürü olarak görev yaptı. 19 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete´de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atandı. Evli ve bir kız babası olan, iyi derecede İngilizce bilen Verdi, ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda Türkiye´yi başarıyla temsil eden isimlerdendi.