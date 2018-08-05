Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rize’de maganda kurşunu kadının parmağına isabet etti!

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, evinin balkonunda oturduğu sırada nereden geldiği belirlenemeyen maganda kurşunu sağ el işaret parmağına isabet eden Ayşegül Kesimal (41), yaralandı.

android-time 00:06 5 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Rize’de maganda kurşunu kadının parmağına isabet etti!
Rize'nin Ardeşen ilçesinde, evinin balkonunda oturduğu sırada nereden geldiği belirlenemeyen maganda kurşunu sağ el işaret parmağına isabet eden Ayşegül Kesimal (41), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ardeşen ilçesi Şenyamaç köyünde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Ayşegül Kesimal’in sağ el işaret parmağına nereden geldiği belirlenemeyen mermi çekirdeği isabet etti.

İLGİLİ HABERMaganda 6 yaşındaki kuzenini öldürdüMaganda 6 yaşındaki kuzenini öldürdü

Saplanan mermi çekirdeği ile parmağı kanlar içerisinde kalan kadın, yakınları tarafından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

maganda-rize-dha

Foto: DHA

Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Kesimal, ameliyata alındı. Parmağındaki mermi çekirdeği çıkarılan kadın bir süre kaldığı hastaneden taburcu edildi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar