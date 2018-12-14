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Rögara düşen dana, köpeğin başında havlamasıyla fark edilip kurtarıldı

Adana'da bir sokak köpeği, rögarın başında sürekli havladı. Köpeğin havlamasını merak edenler, mahsur kalan danayı görüp, ekiplere haber vererek kurtarılmasını sağladı.

android-time 10:32
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Adana'da bir sokak köpeği, rögarın başında sürekli havladı. Köpeğin havlamasını merak edenler, mahsur kalan danayı görüp, ekiplere haber vererek kurtarılmasını sağladı.

Olay, Sarıçam ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kime ait olduğu bilinmeyen dana, yol kenarında kapağı açık unutulan rögardan düştü.

Rögarın başında havlayan köpeği görenler içeri baktıklrında şaşkınba döndü. Foto: AA

Rögarın başında havlayan köpeği görenler içeri baktıklrında şaşkınba döndü. Foto: AA

Bu sırada bir sokak köpeği, rögarın başında havlamaya başladı. Yolda yürüyenler köpeğin yanına gelince mahsur kalmış danayı gördü.

Rögara düşen dana girdiği yeerden çıkarılamadı. Foto AA

Rögara düşen dana girdiği yeerden çıkarılamadı. Foto AA

Daha sonra olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait CANKUR ekipleri sevk edildi. Danayı düştüğü yerden çıkaramayan ekipler, olay yerine kepçe getirdi.

CANKUR ekipleri danayı kurtarmak için rögar kapağını kepçeyle genişletti. Foto: AA

CANKUR ekipleri danayı kurtarmak için rögar kapağını kepçeyle genişletti. Foto: AA

KÖPEK PEŞİNDEN AYRILMADI

Ekipler, kepçeyle rögar kapağını kırarak genişletti. Daha sonra dana kırılan yerden halat ve vinç ile çıkarıldı.

Talihsiz hayvan halat bağlanarak çıkarıldı. Foto: AA

Talihsiz hayvan halat bağlanarak çıkarıldı. Foto: AA

Kurtarma ekipleri, korkan danayı okşayarak sakinleştirmeye çalıştı. Sokak köpeği ise kurtarılan dananın peşinden ayrılmadı.

Foto: AA

Foto: AA

Olay yerindeki vatandaşlar, köpeğin rögar başında havladığını görünce gelip, danayı gördüklerini söyledi. Sakinleşen dana daha sonra, hayvan barınağına götürüldü.

sokak köpeği hayatını kurtardığı dananın yanından bir an olsun ayrılmadı. Foto: AA

sokak köpeği hayatını kurtardığı dananın yanından bir an olsun ayrılmadı. Foto: AA

ADANA, (DHA)

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Son güncelleme: android-time 10:4314.12.2018
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