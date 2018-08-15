RTÜK’ten ABD ürünlerinin reklamlarıyla ilgili flaş çağrı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, "Amerikan ürünlerinin ticari reklamı konularında medya yayın kuruluşlarımızın daha hassas davranmasının ülkemiz ve milletimizin hassasiyetleri doğrultusunda iyi olacağı kanaatindeyim" dedi.

ABD’nin Türkiye ekonomisine yönelik yaptırım kararları üzerine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yastık altındaki dolarların bozdurulması ve ABD’nin elektronik ürünlerine boykot çağrısı yaparken, bir hassasiyet çağrısı da RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya’dan geldi.

Türkiye’de televizyonlarda yayımlanan film ve dizilerin büyük bölümünün ABD menşeli olması ve ticari iletişimde Amerikan ürünlerinin reklamının yapılmasına ilişkin basının sorularını yanıtlayan Yerlikaya, televizyonların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyledi.

İLGİLİ HABER ABD ürünlerine bir boykotta Pamukkale Belediyesi'nden geldi

ABD’nin film endüstrisi üzerinden kendi kültürünü yaydığına işaret eden Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Devletimizin politikaları ve içinde bulunduğumuz konsept itibarıyla Amerikan emperyalizmi, kültürünün yayılmacılığı ve Amerikan ürünlerinin ticari reklamı konularında medya yayın kuruluşlarımızın daha hassas davranmasının, ülkemiz ve milletimizin hassasiyetleri doğrultusunda iyi olacağı kanaatindeyim.” AA