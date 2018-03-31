Rüşvetçi denetmene suçüstü!

İstanbul Bayrampaşa'da denetlemek için gittiği bir ayakkabı imalathanesinden rüşvet isteyen Sosyal Güvenlik Kurumu'nda denetmenlik yapan 33 yaşındaki Engin Cem Y. (33) suçüstü yakalandı.

İstanbul Bayrampaşa’da yaşanan rüşvet skandalı 13 Şubat’ta meydana geldi.

İddialara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda denetmenlik yapan 33 yaşındaki Engin Cem Y. Bayrampaşa’da bir ayakkabı imalathanesine denetime gitti. Denetmen imalathanede çeşitli eksiklerin olduğunu belirterek cezai işlem uygulanacağını belirtti. Denetmen iş yeri sahiplerinin aylık 2 bin avro verdikleri takdirde ceza kesmeyeceğini ve danışmanlık yapacağını söyledi.

Denetmenin rüşvet teklifini kabul etmiş gibi yapan iş yeri sahibi ardından polise ihbarda bulundu. Engin Cem Y. 13 Şubat 2018 günü ilk maaşını almaya geldiği esnada seri numaraları alınmış paraları alıp çıktıktan sonra suçüstü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.