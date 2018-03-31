‘Rusya hava sahasını açmasaydı İHA bile kaldıramazdık’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarının Rusya'nın desteği sayesinde yapıldığını belirterek, "Rusya hava sahasını açmasaydı bırakın El Bab'a, Afrin'e girmeyi, insansız hava aracı bile kaldıramazdık" dedi.

Türkiye’nin son dönemde ABD ve Rusya ile ilişkilerini yorumlayan Başdanışman Çevik, Suriye’de El Bab ve Afrin’e yönelik Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı’nın Rusya’nın desteği sayesinde yapıldığını söyledi.

CNN Türk’te Rusya ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan yakınlaşma hakkında konuşan Çevik, “Rusya son dönemde Cumhurbaşkanımıza kendini ispatlıyor. İyi bir performans da gösterdi. Benim kişisel notum 10 üzerinden 10 olur” dedi.

Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarının Rusya’nın desteği sayesinde yapıldığını ifade eden Başdanışman Çevik, “Rusya hava sahasını açmasaydı bırakın El Bab’a, Afrin’e girmeyi, insansız hava aracı bile kaldıramazdık” diye konuştu.