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Rusya’dan gelen valizden çıkanlar şoke etti

Sahibi tarafından alınmayan valizden aralarında kaplumbağa, akrep ve yılanın da olduğu 9 çeşit canlı hayvan çıktı.

android-time 10:49 5 Haziran 2018
Haberler Gündem
Sahibi tarafından alınmayan valizden aralarında kaplumbağa, akrep ve yılanın da olduğu 9 çeşit canlı hayvan çıktı.

Sahibi tarafından Rusya’da teslim alınmayan ve İstanbul’a gönderilen valizin içerisinde kaplumbağa, yılan ve akreplerden olaşan 9 çeşit canlı hayvan çıktı. Vietnam’dan İstanbul aktarmalı Rusya’ya giden V.E isimli yolcu, Rusya’da uçaktan indikten sonra valizini almadı. Bunun üzerine yetkililer valizi sahipsiz olduğu gerekçesiyle uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na geri gönderdi. Gümrük ekiplerine getirilerek X-RAY cihazında incelenen valizde aralarında yılan, akrep,kurbağa, kertenkele ve kaplumbağanın da olduğu 9 çeşit canlı hayvan çıktı. Gümrük ekipleri bunun üzerine valizden çıkan canlı hayvanları tarım müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

İSTANBUL DHA
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Son güncelleme: android-time 10:5405.06.2018
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