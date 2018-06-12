Saadet Partisi’nden bomba 24 Haziran videosu

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Milletvekili adayı Dr. Abdullah Sevim’in seçim konuşması sosyal medyanın en fazla paylaşılanları arasına girdi.

Türkiye adım adım 24 Haziran’da yapılacak tarihi seçimlere doğru giderken, siyasi partiler de her platformda seslerini duyurmaya, propagandalarını yapmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda, iktidar partisi ve onun Genel Başkanı Tayyip Erdoğan kadar televizyonlarda ve gazetelerde kendilerine yer bulamayan muhalefetin ise en fazla yararlandığı kaynak sosyal medya oluyor.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim'in yaptığı bir konuşma da sosyal medyanın en fazla konuşulanları arasına girdi. Öyle ki; videoyu yalnızca Saadet Partililer değil, diğer partililer dahi paylaştı.