Saadet Partisi’nden Erdoğan’a ‘İstişare Toplantısı’ çağrısı

Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın, tüm Siyasi Parti Liderlerinin katılımıyla gerçekleştireceği bir “İstişare Toplantısı”nın, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine olumlu katkı yapacağına inanıyoruz" denildi.

Saadet Partisi, toplumda oluşan kaygıları giderebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tüm parti liderlerinin katıldığı bir ‘İstişare Toplantısı’ gerçekleştirilmesi için çağrıda bulundu.

SON GÜNLERDE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Barış ve huzur ortamının biran önce sağlanması gerektiği belirtilen açıklamada, “Ülkemizin en önemli ihtiyacı barış, huzur ve kardeşlik ortamının biran evvel gerçekleştirilmesidir. Ancak son günlerde birbiri ardına yapılan bazı talihsiz açıklamalar milletimizi endişeye sevk edecek niteliktedir. Özellikle ülkenin huzur ve güveninden sorumlu olan bazı makamların yaptığı açıklamalar bu endişeleri azaltmak yerine daha da arttırmaktadır. Devleti diğer unsurlardan ayıran en önemli ölçüt; Hak ve Adalete dayalı bir hukuk düzenine sahip olmasıdır” ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN’A İSTİŞARE TOPLANTISI ÖNERİSİ

Toplumdaki kaygıyı gidermenin ülkeyi yönetenlerin sorumluluğunda olduğu hatırlatılan açıklamada, “Toplumda giderek artan gerilim ve kaygıyı gidermek en başta ülkeyi yönetenlerin sorumluluğundadır. Türkiye'nin biran evvel huzura kavuşması için iktidar mensupları başta olmak üzere herkesin akl-ı selim ve sağduyu ile hareket etmesi bir zarurettir. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı'nın, tüm Siyasi Parti Liderlerinin katılımıyla gerçekleştireceği bir “İstişare Toplantısı”nın, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine olumlu katkı yapacağına inanıyoruz” denildi.