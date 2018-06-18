Saadet Partisi’nin animasyonu Türkiye’yi kurtarıyor

24 Haziran seçimleri için son haftaya girilirken partilerin kampanyaları da dikkat çekiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından Saadet Partisi de kampanyaya Süpermen’li bir animasyonla katıldı.
UÇURUMA GİDEN TÜRKİYE’Yİ KURTARIYOR
Animasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstünde Türkiye yazan kırmızı bir arabayla ve ‘Recep Tayyip Erdoğan’ müziği eşliğinde uçuruma doğru son sürat gidiyor.
Süpermen olarak canlandırılan Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu da arabayı elleriyle durduruyor ve Türkiye’yi uçurumdan düşmekten kurtarıyor.