Saadet Partisi’nin animasyonu Türkiye’yi kurtarıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun sosyal medya ekibi tarafından hazırlanan animasyon filmi internette paylaşıldı. Animasyonda süper kahraman olan Karamollaoğlu, direksiyon başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Türkiye'yi uçurumun eşiğinden kurtarıyor.

24 Haziran seçimleri için son haftaya girilirken partilerin kampanyaları da dikkat çekiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından Saadet Partisi de kampanyaya Süpermen’li bir animasyonla katıldı.

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UÇURUMA GİDEN TÜRKİYE’Yİ KURTARIYOR

Animasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstünde Türkiye yazan kırmızı bir arabayla ve ‘Recep Tayyip Erdoğan’ müziği eşliğinde uçuruma doğru son sürat gidiyor.

Süpermen olarak canlandırılan Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu da arabayı elleriyle durduruyor ve Türkiye’yi uçurumdan düşmekten kurtarıyor.