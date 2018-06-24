Oy sayımı saat kaçta başlayacak? İşte seçim sonuçları saat kaçta belli olacak sorusunun cevabı…

Vatandaşlar internet üzerinden "Saat kaça kadar oy kullanılacak?" ve "Seçim sonuçları saat kaçta belli olacak?" sorularının cevabını araştırıyor. 24 Haziran seçimleri heyecanla sürüyor. Saat sabah 08:00'da başlayan oy verme işlemleri akşam saat 17:00'a kadar sürecek ve sandıklarda oy sayma işlemleri başlayacak. Seçim sonuçlarının saat kaçta belli olacağına dair açıklama ise YSK başkanı tarafından yapıldı. İşte detaylar...

Türkiye kader günlerinden birini daha yaşıyor vatandaşlar akın akın oy kullanmaya gidiyor. Henüz sandık başına gitmemiş olan vatandaşlar ise saat kaçta kadar oy kullanılabilecek sorusunun cevabını arıyor. İşte oy kullanılabilecek saatler ve sandık sayımının başlayacağı saate dair detaylar…

OY VERDİĞİNİZ SANDIKTA SAYIMI İZLEYEBİLİRSİNİZ

Sayım sırasında oy veren vatandaşlarımızın oy verdikleri sandıkların sayım işlemlerini yerinden takip etme hakkı bulunuyor. Cumhurbaşkanılığı seçiminde Muharrem İnce, Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek’in yarışacak.

YSK BAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TAHMİNİ SAATİ AÇIKLADI

YSK Başkanı Sadi Güven, herkesin oyunu vermesini tavsiye ederek, “İnşallah akşam da sağlıklı bir şekilde sonuçları açıklarız. Geçen seçimlerde aşağı yukarı saat 23.00 civarında açıkladık. Yine ümidimiz saat 24.00'ten önce açıklamak.” bilgilerini paylaştı.

YSK'ye gelen sandık sonuç tutanaklarının aynı anda siyasi partilere de gönderildiğini yineleyen Güven, şunları kaydetti:

“Türkiye'de vatandaşlarımız şunu bilsin, biraz önce söyledim, hep söylüyorum ancak kamuoyunun çok bu konuda bilgisi olmadığını görünce de üzülüyorum. Dünyada sandık sonuçlarını tarayarak, sonuçları sisteme giren, aynı taranan sonuçları siyasi partilerle eş zamanlı olarak, aynı anda (bana ne zaman geliyorsa CHP'de o zaman gidiyor, AK Parti'ye, MHP'ye de o zaman gidiyor) paylaşan, bırakın onu 2014'ten bu yana siyasi partilerin dışında 81 milyon vatandaşımızın incelemesine açık tutan tek ülkeyiz. Vatandaşlarımız kendi mahallesinde, kendi arkadaşlarının hatta kendilerinin tutmuş olduğu sandık sonuç tutanaklarının ilçe birleşmesinde doğru girip girilmediğini, il birleştirmesinde doğru girip girmediğini inceleme hakkına sahip. 2014'ten bu yana bir tane sandık sonucunun bile değiştirildiği itirazı gelmedi. Sistem çok güvenli. Mükerrer seçmen kesinlikle yok. O nedenle vatandaşlarımızın sakin, sessiz olmalarını diliyorum. Hakkı olanlar sandığın başında olsunlar, iş ve işlemleri takip etsinler.”