Saat karmaşası bitmiyor! Şu an saat kaç? Elektronik aletler sabit saat uygulamasına ayak uyduramadı…

İki yıl önce Türkiye’de yeni bir devir başladı ve sabit saat uygulamasına geçildi. Üzerinden zaman geçmiş olsa bile elektronik aletler sabit saat uygulamasına tam olarak alışamadı ve otomatik olarak saatleri almaya devam etti. Sabah uyandıklarında duvardaki ve telefonlarındaki saatleri farklı gören vatandaşlar saat kaç sorusunu sormaya başladı...

Bir süre önce sabit saat uygulamasına geçen Türkiye’de kimi cep telefonları saatleri yaz saatine alınca saatin kaç olduğuna dair kafalar karıştı. Türkiye bir kez daha sabaha “saat kaç?” sorusuyla uyandı. SAATLER İLERİYE ALINNDI MI? Türkiye'de saatler ileri alınmayacak. Yani duvardaki ve kolunuzdaki saatler doğruyu gösteriyor, Türkiye’de sabit saat uygulamasına geçilmesiyle saatlerin ileri ve geri alınması işlemi durduruldu. İki sene önce kış saati uygulamasına geçmeyen Türkiye, kalıcı olarak yaz saati uygulamasına geçmişti. GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE YER ALAN ÜLKELER Türkiye yeni zaman dilimi ile artık aşağıdaki listede yer alan ülkelerle aynı zaman dilimine girmiştir.

Doğu Afrika: Belarus, Russia – Moskovo Zamanı, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Güney Sudan, Kenya, Komorlar, Madagaskar, Mayotte, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda

Arabistan: Bahreyn, Irak, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen

Doğu Avrupa: Bulgaristan, Estonya, Finlandiya (Åland dahil), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs (Ağrotur ve Dikelya dahil), Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Yunanistan

Orta Doğu: Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU Saat kaç sorusu sosyal medyada gündem oldu, vatandaşlar sosyal medya üzerinden birbirlerine saatin kaç olduğunu sormaya başladı, mizahi paylaşımlar güldürdü… Yine -saat kaç? sorunsalı …Bir saat erken uyanmış gibiyim.. Bunu kendime yediremiyorum, kaldıramıyorummm — rhan (@habildekabil) 25 Mart 2018 Bugün saat kaç problemi yaşadım…

Uykusuzum açım boşuna acele etmeşim — karaca (@Finnduk) 25 Mart 2018 Akıllarda tek bi soru saat kaç — Esma Yenigün (@esmayngn) 25 Mart 2018 Vay Arkadaş bir ülke düşünün kimse saatin kaç olduğunu bilmiyor #saat #günaydın — Hilal Ayşe (@AyseAdaga) 25 Mart 2018 arkadaşlar şu an saat kaç ben zamandan tasarruf etmek için beş aydır telefonumu bi saat geri almış vaziyette yaşıyodum da — periyodik neşriyat (@yearsof_silence) 25 Mart 2018