Saatler sonra İstanbul’da olacak! Son dakika uyarısı yapılan yağışlar yurda giriş yapıyor…

Sıcaklardan bunalanlara oh dedirtecek hava dalgası adım adım geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika uyarısıyla duyurulan yağışlı hava dalgası Balkanlar üzerinden yurda giriş yapmaya başladı. Öğlen saatlerinden sonra Trakya’da kendini göstermeye başlayacak yağışlar akşam saatlerine doğru İstanbul’a ulaşacak ve hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.
YAĞIŞLAR YURDU SARACAK!
Trakya üzerinden yurda giriş yapan yağışlar ilerleyen günlerde Anadolu’ya da yayılacak ve hava sıcaklıkları birkaç derece düşecek. İlerleyen günlerde hava durumuna dair haberler yine Sözcü’de olacak. Pazar gününe kadar sürecek olan yağışların önümüzdeki hafta etkisini kaybetmesi bekleniyor.
HAVALAR SERİNLİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Kütahya, Afyon, Kırıkkale, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELI °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinde Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENIZLI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
IZMIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 35°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Göller Yöresi’nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSIN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Ankara’nın kuzey çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatı kesimleri ile Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
CANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKISEHIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABUK °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere Samsun, Çorum, Amasya ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 28°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden parçalı bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık