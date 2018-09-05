Saatler sonra İstanbul’da olacak! Son dakika uyarısı yapılan yağışlar yurda giriş yapıyor…

Nemle birleşince ciddi anlamda hayatı zorlaştıran sıcakların ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Yazın bunaltıcı sıcakları adım adım geride kalıyor, Eylül ayının ilk yağışlı ve serin hava dalgası yurda giriş yapıyor. Meteoroloji'nin geçtiğimiz günlerde son dakika uyarısıyla duyurduğu soğuk hava dalgası adım adım Balkanlar üzerinden geliyor. Bugün İstanbul'a giriş yapacak ve yarın Anadolu'ya doğru ilerleyecek yağışlarla birçok ilden yağmur haberleri gelecek...

Sıcaklardan bunalanlara oh dedirtecek hava dalgası adım adım geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika uyarısıyla duyurulan yağışlı hava dalgası Balkanlar üzerinden yurda giriş yapmaya başladı. Öğlen saatlerinden sonra Trakya’da kendini göstermeye başlayacak yağışlar akşam saatlerine doğru İstanbul’a ulaşacak ve hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.

YAĞIŞLAR YURDU SARACAK!

Trakya üzerinden yurda giriş yapan yağışlar ilerleyen günlerde Anadolu’ya da yayılacak ve hava sıcaklıkları birkaç derece düşecek. İlerleyen günlerde hava durumuna dair haberler yine Sözcü’de olacak. Pazar gününe kadar sürecek olan yağışların önümüzdeki hafta etkisini kaybetmesi bekleniyor.

HAVALAR SERİNLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Kütahya, Afyon, Kırıkkale, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinde Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

IZMIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 35°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Göller Yöresi’nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSIN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Ankara’nın kuzey çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatı kesimleri ile Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere Samsun, Çorum, Amasya ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden parçalı bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık