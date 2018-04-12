Sabah ezanı kaçta okunuyor? İşte 13 Nisan il il imsak vakti

Bugün Miraç Kandili olması nedeniyle hem oruç tutmak hem de sabah namazını camide eda etmek isteyen vatandaşlar 'Sabah ezanı kaçta okunuyor?' diye merak ediyor. İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İmsak vakti ne zaman? İşte il il namaz vakitleri...

İmsak vakti ne zaman? Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili'ne erişen Müslümanlar bu günü en güzel şekilde değerlendirmek istiyor. Sahur yapmak isteyenler imsak vakti ne zaman? Sabah ezanı kaçta okunuyor? sorularının cevabını öğrenmek istiyor. Haberimizden 13 Nisan il il imsak vakitlerini öğrenebilirsiniz.

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SABAH EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul İmsak Vakti: 04.53 Güneş: 06.23

Ankara İmsak Vakti: 04.40 Güneş: 06.09

İzmir İmsak Vakti: 05.07 Güneş: 06.34

MİRAÇ KANDİLİ’NDA NASIL İBADET ETMELİYİZ?

Kaza ve Nafile namaz kılmak bu mübarek gün ve geceyi değerlendirmek adına yapılacak ibadetlerdir.Regaip Kandili'nin gündüzünde oruç tutulabilir. Günahlarımız için tevbe ve istiğfar etmek bu gece için çok önemldir. Regaip Kandili'nde Allah'ın bağışlayıcılığı pek çoktur.Zikir yapmak, evred-ü ezkarda bulunmak da çok değerlidir.Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an okunan yerlere katılmak da bu geceyi güzel değerlendirmeye sebep olacaktır.Mü'minlerle helalleşmek ve küs ve dargınların barıştırılması Regaip Kandili günü yapılacak güzel işlerdendir.Yoksula, yetime, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak yapılacak hayırlı işlerdendir.