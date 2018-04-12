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Sabah uyanır uyanmaz telefona uzanmak bağımlılık belirtisi

Psikolog Mehmet Şakiroğlu, teknoloji bağımlılığı konusunda önemli uyarılarda bulundu, bunu anlamanın belirtilerini sıraladı.

android-time 03:09 12 Nisan 2018
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Sabah uyanır uyanmaz telefona uzanmak bağımlılık belirtisi
Psikolog Mehmet Şakiroğlu, teknoloji bağımlılığı konusunda önemli uyarılarda bulundu, bunu anlamanın belirtilerini sıraladı.

Teknoloji bağımlılığı giderek artıyor. Psikolog Mehmet Şakiroğlu, sabah uyanır uyanmaz telefona bakmanın bağımlılığın ilk belirtisi olduğunu söyledi. Şakiroğlu, diğer etmenleri şöyle sıraladı: “Eğer sabah uyanır uyanmaz eliniz telefona gidiyorsa, WhatsApp ya da Facebook gibi yerlere bakma ihtiyacı hissediyorsanız bu birinci belirtisidir çünkü zihnimizin ödül mekanizması bozuldu demektir. İkinci olarak ise şöyle bir soru sorayım, tatile gideceksiniz diyelim ama tur firması size diyor ki ‘Tatile gidin ama telefonunuzu götüremeyeceksiniz. Yani hiç paylaşım yapamayacaksınız, hiç fotoğraf çekemeyeceksiniz ve sosyal medya hesaplarınıza giremeyeceksiniz. Yine de o tatile gider misiniz? Yemek, uyku, dersler, eş ile ilişkiler, işyerinde ilişkilerde sosyal medya ya da telefon kullanımı yüzünden problem çıkmaya başladı mı? Bu da bir diğer belirti. Bu sorulara dürüst cevap verebilirsek bağımlı olup olmadığımızı anlayabiliriz.” DHA

Mehmet Şakiroğlu

Mehmet Şakiroğlu

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