Şaban ayı ne zaman? Şaban ayı başladı mı? İşte Berat Kandili tarihi…

İslam alemi tarafından mübarek aylardan sayılan ve içinde Berat Kandili'ni de barındıran şaban ayının ne zaman başlayacağı birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. İşte şaban ayının başlangıç tarihi ve Diyanet tarafından yayınlanan dini günler listesi...

Üç aylar ramazanla sonlanan önemli mübarek aylar olarak sayılıyor. İslam alemi tarafından kutsal olarak kabul edilen 3 ayların ikincisi olan şaban ayı yarın yani 17 Nisan Salı günü başlıyor. Şaban ayının 14. gününde Berat Kandili idrak ediliyor. Berat Kandili tam olarak 30 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor. İşte Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takvimi ve 3 aylarda edilebilecek dualar…

DİNİ GÜNLER LİSTESİ 2018

3 AYLARDA EDİLEBİLECEK DUALAR

ALLAHIM…

Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma; akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle. Kapının kullarını; ilimde kibir u gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde içiçe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.

EY RAB!

Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. iç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi Sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle; halâs eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalblerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulûs istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur.