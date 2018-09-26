Sadece Binali Yıldırım uyup iptal etti

Ekonomik sıkıntılara rağmen kamuya yeni araçlar alınıp, lüks binalar kiralanıyor, belediye başkanları milyonlar harcayıp hamam bile yaptırıyor. Bu ortamda tasarrufa ilk uyan isim TBMM Başkanı Binali Yıldırım oldu. Yıldırım, TBMM’nin 27. Dönem 2. Yasama yılı çalışmaları için geleneksel olarak 1 Ekim günü verilen resepsiyonu, tasarruf tedbirleri gerekçesiyle iptal etti.

Son Başbakan ve Meclis Başkanı Yıldırım, 1 Ekim 2018 Pazartesi günü için yeni yasama yılı açılışı davetiyesini milletvekillerine gönderdi. Davetiyede saat 13.00'te Atatürk anıtına çelenk konulması ve 14.00'te ise Genel Kurul toplantısı yer alıyor. Yıldırım'ın sunuş konuşmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine hitap edecek. Davetiyede Erdoğan'ın konuşmasının karşısına “tensiplerine maruzdur” denilerek katılması halinde konuşma yapacağı notu düşüldü. Akşam resepsiyon programı ise davetiyede yer almadı.

KAHRAMAN DÖNEMİ

1 Ekim akşamı ise yasama yılı resepsiyonu verilmeyecek. Milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve gazetecilerin katılımı ile gerçekleştirilen resepsiyon bu yıl yapılmayacak. Yıldırım, tasarruf önlemleri çerçevesinde resepsiyon düzenlenmesini istemedi. Resepsiyonlarda yaklaşık 3 bin kişiye yemek, tatlı ve içecek servisi yapılıyor ve yüzbinlerce liraya masraf ediliyordu.

Yıldırım'dan önce başkanlık yapan İsmail Kahraman ise resepsiyon ve organizasyonlardan geri durmamıştı. Kahraman Ramazan aynda da, eski ve yeni tüm milletvekilleri için Meclis'in bahçesinde binlerce kişilik iftar yemekleri düzenlemiş ve tepkilere neden olmuştu. Özellikle muhalefet Milletvekilleri bu yemekleri protesto ederek katılmamıştı.