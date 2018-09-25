Şafak Pavey ‘slogan’ davasında beraat etti

MİT TIR'ları davasının görüldüğü İstanbul Adalet Sarayı'nda, duruşma günü adliye içinde slogan atarak “Toplantı ve yürüyüş Kanununa Muhalefet” iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski CHP Milletvekili Şafak Pavey beraat etti.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Şafak Pavey ve avukatları katıldı. Esas hakkında savunma yapan Pavey “Ben olay tarihinde meslektaşlarım Can Dündar ve Erdem Gül’ün yargılamalarına

destek için gelmiştim. Davanın kapalı görülmesine sebebiyle koridorda diğer bekleyenlerle birlikte duruşmanın sonlanmasını bekledim. Kesinlikle herhangi bir slogan atmadım, fiili bir davranışta bulunmadım. Beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

Şafak Pavey’in avukatı Erdal Doğan’da “İddianamede, müvekkilimin atılı suçu işlediğine ilişkin somut bilgi ve belgeler yoktur. Müvekkilimin sadece koridordaki varlığının tespiti ve buna ilişkin suçlamalar yer almaktadır. Üzerine atılı suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Beraatini talep ediyoruz” dedi.

“YETERLİ DELİL ELDE EDİLEMEDİ”

Mahkeme, sanık Şafak Pavey hakkında “Toplantı ve Yürüyüş Kanununa Muhalefet” suçunu işlediğine dair yeterli delil olmaması sebebiyle beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün, MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntüleri haber yapmaları nedeniyle yargılandıkları davanın 4 Nisan 2016’da tarihinde kapalı yapılan duruşmasına destek için gelen Şafak Pavey hakkında adliyede slogan attığı gerekçesiyle iddianame hazıranmıştı.