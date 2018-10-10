Safer ayı başladı! Safer ayında yapılacak ibadetler ve Safer ayı mesajları

Safer ayı başladı. Müminler safer ayını ibadetler ile eda edecek. İnananlar birbirlerin safer ayını mesajlarla kutlayacak. İşte bu önemli ayda yapılacak ibadetler ve en anlamlı mesajlar...

Muharrem ayından sonra gelen ve Hicri takvimin ikinci ayı olan Safer ayı 10 Ekim’de başladı. Cahiliye döneminde Safer ayının bela ayı olduğu anlayışı hakimdi fakat dinimizde bunun yeri yoktur. Sizler için derlediğimiz Safer ayı mesajları ile sevdiklerinizin bu mübarek ayını kutlayabilirsiniz. Peki Safer ayında hangi İbadetler yapılmalı, hangi dualar okunmalı?

SAFER AYINDA YAPILACAK İBADETLER

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

SAFER AYI MESAJLARI

Allah’ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle Safer ayınız ayınız hayırlı olsun…

İki hayatı imha eden küfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da, şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Safer ayınız mübarek olsun…

Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek, endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Safer ayınız hayırlı olsun…

Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin…

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