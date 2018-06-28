Su baskınları vatandaşları zor durumda bıraktı

İstanbul genelinde şiddetli yağış yüzünden rögarların tıkanması çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açtı. Kağıthane'deki Sadabad Polis Merkezi'ni de su basarken, şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle kentin birçok noktasında ağaçlar yola devrildi. Özellikle alt geçitlerde oluşan su birikintilerde mahsur kalan araçlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul’da gece saatlerinde şimşek ve gök gürültüsüyle etkili olan sağanak esnasında, kent genelinde rögarların tıkanması ve taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yoğun yağış nedeniyle alt geçitlerde oluşan su birikintilerinde mahsur kalan araçlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi Dört Kardeşler Sokağı’nda rögarların tıkanması sonucu bazı apartmanların bodrum katlarında su baskını meydana geldi. Gece su baskınıyla uyanan ev sahipleri, evlerindeki durumu görünce çocuklarıyla dışarı çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve itfaiyeyi arayıp yardım isteyen vatandaşlar, bir yandan da kendi imkanlarıyla kovalarla suları tahliye etti.

Kağıthane’deki Sadabad Polis Merkezi’ni de su basarken, şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle kentin birçok noktasında ağaçlar yola devrildi. Sarıyer İstinye Ergenekon Sokağı’nda yola devrilen bir ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

SU BİRİKİNTİLERİNDE BİRÇOK ARAÇ MAHSUR KALDI

Bir binanın alt katında bulunan garajı su basması nedeniyle çok sayıda otomobil zarar gördü. Davutpaşa’da bir alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bakırköy İncirli ve Galeri alt geçitlerinde bir metreyi aşan su birikintileri yüzünden mahsur kalan araçlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ANADOLU YAKASI DA OLUMSUZ ETKİLENDİ

Ayrıca, Anadolu Yakası’ndaki Kadıköy, Kartal, Maltepe, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde yoğun yağış nedeniyle su baskınları ve birikintileri meydana geldi. Yağışın etkili olduğu Kadıköy D-100 karayolu Uzunçayır Köprülü Kavşağı’nda derin su birikintileri oluştu. Bundan dolayı ilerlemekte zorluk çeken araçlar nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu görüldü. Bazı araçlar, motorlarına su girmesi yüzünden arızalanarak yolda kaldı.

İSKİ ekiplerinin, kent genelinde tıkanmış rögarları açma, alt geçitler ve bodrum katlar ile garajlardaki su birikintilerini tahliye etme çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. AA