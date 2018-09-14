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Sağanak yağış İstanbul’u felç etti

Beşiktaş'ta hastanenin bulunduğu bir sokağı su bastı. Hastaneden çıkan bazı vatandaşlar giriş yolu kapanınca yol kenarındaki duvarların üzerine çıkarak yolu geçtiler.

android-time 18:24 14 Eylül 2018
Haberler Gündem
Beşiktaş'ta hastanenin bulunduğu bir sokağı su bastı. Hastaneden çıkan bazı vatandaşlar giriş yolu kapanınca yol kenarındaki duvarların üzerine çıkarak yolu geçtiler.

Balmumcu’da Yeditepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de bulunduğu Gazi Umur Paşa sokağı su bastı.

Hastane girişini bozuk kaldırım ve yol yüzünden su bastı. DHA

Hastane girişini düzgün yapılmayan kaldırım ve yol yüzünden su bastı. DHA

Hastanenin girişi kapanırken bazı vatandaşlar yol kenarındaki duvarlara çıkıp demirlere tutunarak yolu geçtiler.

Caddeyi su bastı insanlar duvarlarda yürüdü. DHA

Caddeyi su bastı insanlar duvarlarda yürüdü. DHA

Su baskını nedeniyle bazı araçlar da mahsur kaldı. Bir mahalle sakini “Buradaki sorun yağmur suyu ve pis su giderinin birbirine bağlı olup bu giderin küçük olması. Burası yıllardır bu şekilde. Gelen ekipler hiçbir şey yapmadan geri dönüyor” diye konuştu.

Hastalar ve çalışanlar su birikintileri içerisinden atlayarak hastaneye giriş ve çıkış yapabildi. DHA

Hastalar ve çalışanlar su birikintileri içerisinden atlayarak hastaneye giriş ve çıkış yapabildi. DHA

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin su birikintisine bir müdahalede bulunamayıp olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

DHA

DHA

Su içinde arıza yapıp kalan bir otomobil de çekiciye alınarak götürüldü. DHA

Son güncelleme: android-time 18:4914.09.2018
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