Sağanak yine vuracak! Birçok şehre uyarı geldi… İşte Meteoroloji’nin son dakika hava durumu tahminleri

Yerel olarak etkili olan ve şehirlerden bir bir su baskını haberleri gelmesine neden olan sağanaklar bugün de sürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre birçok şehirde bugün kuvvetli sağanak yağış görülecek. İşte hava durumuna dair son tahminler...

Meteoroloji son tahminlerini yayınladı yine birçok şehre sağanak yağış uyarısı geldi. Yurdun büyük çoğunluğunda kuvvetli olarak etkili olacak olan sağanak yağışlar, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli olarak kendini gösterecek.

SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT

Hava durumuna dair son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ile İzmir’in kuzey kesimleri dışında ülke genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Göller yöresi, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Sivas, Bingöl, Muş, Ordu çevreleri ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm/m2), Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm/m2) olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU VERİLERİ

METEOROLOJİ UYARI YAYINLADI

Meteoroloji’nin yayınladığı uyarı şu şekilde; Yağışların; Göller yöresi, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Sivas, Bingöl, Muş, Ordu çevreleri ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm/m2), Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.