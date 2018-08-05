Sağanaklara mola… Öğlen saatlerınde güneşe dikkat! Meteoroloji’den son hava durumu haberleri…

Geçtiğimiz günlerde yurdun büyük bölümünü teslim alan sağanak yağışlar yerel olarak birkaç bölgeyi etkileyecek. İstanbul ve çevresinde sağanak yağışlar mola verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Denizli, Uşak, Kütahya, Antalya, Osmaniye, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile İzmir ve Manisa’nın doğu, Aydın ve Muğla’nın iç, Hatay ve Kırklareli’nin kıyı, Adana ve Mersin’in iç ve dağlık (Toroslar Mevkii), Eskişehir’in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıgeçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Uşak çevreleri ile Kütahya’nın güney, Afyonkarahisar’ın batı, Manisa’nın doğu ve Denizli’nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.
HAVALAR ISINIYOR YAĞIŞLAR MOLA VERİYOR
Özellikle öğlen saatlerinde güneşle beraber sıcaklıklar artıyor. Hafta ortalarına kadar yurdun büyük bölümü günü güneş altında bulutsuz geçirecek.
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BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kırklareli kıyı kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saa) olarak esmesi bekleniyor.
EDIRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 33°C
Parçalı bulutlu
KOCAELI °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Denizli, Uşak ve Kütahya çevreleri ile İzmir ve Manisa’nın doğu, Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DENIZLI °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUGLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın, Adana ve Mersin’in iç ve dağlık (Toroslar Mevkii) kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde il merkezi ve doğusu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MERSIN °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı güney ve batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir’in güney ve batı çevrelerininyerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERI °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla öğle saatlerinde bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SINOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORDU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
RIZE °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AGRI °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDIN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık