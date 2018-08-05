Sağanaklara mola… Öğlen saatlerınde güneşe dikkat! Meteoroloji’den son hava durumu haberleri…

Geçtiğimiz haftalar sağanaklarla geçerken Meteoroloji'nin tahminlerine göre sağanak yağışlar bir süreliğine mola verecek. Sadece yerel olarak bölge bölge etkileyecek olan sağanak yağışların dışında yurdun birçok bölümünde güneş etkili olacak. İşte Meteoroloji'nin son yayınladığı tahminlere göre hava durumu detayları...

Geçtiğimiz günlerde yurdun büyük bölümünü teslim alan sağanak yağışlar yerel olarak birkaç bölgeyi etkileyecek. İstanbul ve çevresinde sağanak yağışlar mola verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Denizli, Uşak, Kütahya, Antalya, Osmaniye, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile İzmir ve Manisa’nın doğu, Aydın ve Muğla’nın iç, Hatay ve Kırklareli’nin kıyı, Adana ve Mersin’in iç ve dağlık (Toroslar Mevkii), Eskişehir’in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıgeçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Uşak çevreleri ile Kütahya’nın güney, Afyonkarahisar’ın batı, Manisa’nın doğu ve Denizli’nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

HAVALAR ISINIYOR YAĞIŞLAR MOLA VERİYOR

Özellikle öğlen saatlerinde güneşle beraber sıcaklıklar artıyor. Hafta ortalarına kadar yurdun büyük bölümü günü güneş altında bulutsuz geçirecek.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kırklareli kıyı kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saa) olarak esmesi bekleniyor.

EDIRNE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 33°C

Parçalı bulutlu

KOCAELI °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Denizli, Uşak ve Kütahya çevreleri ile İzmir ve Manisa’nın doğu, Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DENIZLI °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUGLA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın, Adana ve Mersin’in iç ve dağlık (Toroslar Mevkii) kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde il merkezi ve doğusu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MERSIN °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı güney ve batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir’in güney ve batı çevrelerininyerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERI °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla öğle saatlerinde bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SINOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

RIZE °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AGRI °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDIN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık