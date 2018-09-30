Sağlık Bakanlığı personel alım sonucu: İşte İŞKUR nihai kura sonuçları listesi

Sağlık Bakanlığı 5 bin personel alımı yapacağını duyurmuş, binlerce vatandaş da başvuruda bulunmuştu. İlk aşama tamamlandı. Vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapmıştı. Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları tamamlandı. İstanbul ve Ankara olmak üzere iki farklı liste açıklandı. İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları hakkında son gelişmeler...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar için kura tarihi 25 Ekim 2018 tarihinde saat 09.00-18.00 arasında Ankara’da yapılacak. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. Şuana kadar sadece İstanbul ve Ankara listeleri açıklandı, diğer iller açıklandığında haberimizde olacak.

İSTANBUL LİSTESİ TIKLA

ANKARA LİSTESİ TIKLA

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında yapılan duyuru şöyleydi: “Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığıyla kura usulü ile en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alınacaktır.”

“Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacaktır. Başvurular, personel alım ilanının Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü sitesinde yayımlanmasına müteakip 10 gün süreyle www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.”