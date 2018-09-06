Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor… İŞKUR 5 bin işçi alımı başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak 5 bin 298 personel alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları İŞKUR'dan yapılıyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı ve şartları...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada alınacak olan 5.298 adayın en az ilkokul mezunu olmak kaydıyla 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi, 1.267 eski hükümlü işçi olmak üzere toplamda 5.298 personel alımı yapacağını duyurdu. İşkur’da yayımlanan ilan ile belli olan Sağlık Bakanlığı 5 bin 298 personel alımı başvuru şartları belli oldu. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları haberimizde.



BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı alımını yapacağı bu pozisyonlar için 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, 18 yaşını doldurmuş olmak, En az ilköğretim mezunu olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI

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BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvuru yapacak adaylar başvurularına 04 Eylül 2018 tarihi ile başlayabilir ve en geç 13 Eylül 2018 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Buna göre başvurular başvuru tarihleri içerisinde İŞKUR sayfası üzerinden www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. İlgili ilan için herhangi bir mülakat yapılmayacak olup değerlendirmeler Kura çekimi ile yapılacaktır.