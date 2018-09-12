Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu için son gün! İŞKUR başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı, toplam 5 bin 298 personel alımı yapacak. Başvurular için son gün bugün (13 Eylül Perşembe). Vatandaşlar başvurularını İŞKUR'un resmi internet sitesinden yapabilecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel başvuru ekranı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı’nın personel alımı başvuru ilanına vatandaşlardan yoğun ilgi var. İlköğretim mezunu vatandaşların İŞKUR aracılığı ile başvuru yapabileceği ilanın ayrıntıları haberimizde. İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI EKRANI TIKLA BAŞVURUNU YAP! BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Sağlık Bakanlığı alımını yapacağı bu pozisyonlar için 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, 18 yaşını doldurmuş olmak, En az ilköğretim mezunu olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekmektedir.