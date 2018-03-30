Sağlık Bakanlığı’na büyük personel alımı! Sağlık Bakanlığı 9 bin sağlık personeli alımı detayları…

Sağlık Bakanlığı tarafından 2018/1 planlama ve özet tablosu yayımlandı. Sözleşmeli sağlık personeli alımı için kontenjanlar belirlendi. Sağlık bakanlığı toplamda 9000 sağlık personeli alacak. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 9 bin kadronun lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunu adayların branş dağılımı da yayımlandı.
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KPSS 2018/1 sağlık personeli alımı için lisans alanında 6 bin 845 kontenjan verildi. Önlisans için 829 olurken, ortaöğretim için ise bin 326 kontenjan ayrıldı. Hemşire; lisans mezunu 5 bin 582 hemşire, ortaöğretim mezunu 950 hemşire olmak üzere toplam 6 bin 532 hemşire alımı en çok kontenjan ayrılan branş oldu.