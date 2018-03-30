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Sağlık Bakanlığı’na büyük personel alımı! Sağlık Bakanlığı 9 bin sağlık personeli alımı detayları…

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler için personel başvuruları büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı 9 bin personel alımı gerçekleştirecek. 2018/1 KPSS Sağlık Personeli alımı için kontenjan listesi yayımlandı. 6 bin 845'i lisans mezunu, 829'u onlisans mezunu toplam 9 bin sağlık personeli alınacak. İşte branşlara göre personel alımı dağılımı...

android-time 08:48 30 Mart 2018
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Sağlık Bakanlığı’na büyük personel alımı! Sağlık Bakanlığı 9 bin sağlık personeli alımı detayları…
Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler için personel başvuruları büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı 9 bin personel alımı gerçekleştirecek. 2018/1 KPSS Sağlık Personeli alımı için kontenjan listesi yayımlandı. 6 bin 845'i lisans mezunu, 829'u onlisans mezunu toplam 9 bin sağlık personeli alınacak. İşte branşlara göre personel alımı dağılımı...

Sağlık Bakanlığı tarafından 2018/1 planlama ve özet tablosu yayımlandı. Sözleşmeli sağlık personeli alımı için kontenjanlar belirlendi. Sağlık bakanlığı toplamda 9000 sağlık personeli alacak. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 9 bin kadronun lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunu adayların branş dağılımı da yayımlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2018/1 sağlık personeli alımı için lisans alanında 6 bin 845 kontenjan verildi. Önlisans için 829 olurken, ortaöğretim için ise bin 326 kontenjan ayrıldı. Hemşire; lisans mezunu 5 bin 582 hemşire, ortaöğretim mezunu 950 hemşire olmak üzere toplam 6 bin 532 hemşire alımı en çok kontenjan ayrılan branş oldu.

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Son güncelleme: android-time 09:4230.03.2018
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