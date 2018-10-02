Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları: İŞKUR kuraya hak kazananlar listesi…

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura hak kazananları belli oldu. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ardından kura çekimi ne zaman olacak merak ediliyor. İŞKUR nihai kura sonuçları listesi haberimizde.

Sağlık Bakanlığı’nda personel olmak isteyen ve başvuranlardan hangilerinin kuraya hak kazandığı ilan edildi. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların sonuçları yine İŞKUR üzerinden ilan edildi. İstanbul ve Ankara listeleri İŞKUR sitesinden yayımlandı, diğer listeler ise e-şubeden giriş yaparak “iş başvurularım” ekranından öğrenilebilecek.

İstanbul için kuraya katılmaya hak kazanan kişi sayısı 51 bin 767 başkent Ankara için ise 55 bin 538 olarak açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL LİSTESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA LİSTESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında yapılan duyuru şöyleydi: “Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığıyla kura usulü ile en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alınacaktır.”

“Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacaktır. Başvurular, personel alım ilanının Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü sitesinde yayımlanmasına müteakip 10 gün süreyle www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.”