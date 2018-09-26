Sağlık Bakanlığı Personel alımı sonuçları sorgulama ekranı! Sağlık Bakanlığı kura hak kazananları…

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nda personel olmak isteyen ve başvuranlardan hangilerinin kuraya hak kazandığı ilan edildi. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların sonuçları yine İŞKUR üzerinden ilan edildi. Kurumdan yapılan açıklama ile İstanbul ve Ankara'da istihdam edilmek için başvuru yapan adayların kura sonuçları erişime açıldı. İşte sonuçlar...

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak olan personel alımı sonuçları yayınlandı. 5 bin 298 personel alımına dair merakla beklenen başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İstanbul ve Ankara illeri için kuraya katılmaya hak kazanan isimler belli oldu. Açıklanan sonuçlarla birlikte, İstanbul için kuraya katılmaya hak kazanan kişi sayısı 51 bin 767 başkent Ankara için ise 55 bin 538 olarak açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL LİSTESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA LİSTESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

1. Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

a) Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak.

d) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

2. Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.