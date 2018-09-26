Sağlık çalışanlarından imamlı, tabutlu basın açıklaması

Eskişehir’de, Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları Eskişehir Devlet Hastanesi önünde döner sermayelerinin kesildiği gerekçesiyle basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Köksal imam cübbesi giyerek, üzerinde ‘döner sermaye’ yazılı temsili tabut önünde cenaze namazı kıldırdı.

Eskişehir'de Sağlık-Sen üyesi bir grup sağlık çalışanı, Eskişehir Devlet Hastanesi önünde toplanarak döner sermayelerinin kesildiği iddiasıyla basın açıklaması için bir araya geldi.

Ellerinde, “Döner sermaye ölmüştür, buyurun cenaze namazına” ve “Sağlığınızı kaç paraya satarsınız” yazılı dövizler bulunan grup üyelerine eyleme bazı Türk Sağlık-Sen çalışanları da destek verdi.

“İMAM CÜBBESİ GİYDİ”

Sağlık-Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal basın açıklaması öncesi imam cübbesi giyerek, üzerinde ‘döner sermaye' yazılı temsili tabut önünde cenaze namazı kıldırdı.

Köksal yaptığı basın açıklamasında, Eskişehir Devlet Hastanesi olmak üzere, sağlık kuruluşlarında hekim dışı personel sıfır TL ek ödeme aldığını savunarak şöyle konuştu: “Yunusemre Devlet Hastanesinde ise sadece yoğun bakımlar acil servis ve özellikli birimler ek ödeme almıştır. Gün itibari ile Devlet Hastanesinin servis yatakları toplam 335 yatak boştur. Hastanede görev yapan yaklaşık 30 hekim devletten aldığı sabit ücreti dahi karşılayacak kadar hasta bakmamaktadır. Yaklaşık 50 hekim ise sabit ücreti karşılayacak kadar performans katkısı yapmaktadır. Diş Hastanesi'nde sabit ücrete çalışırım mantığı ile çalışmayan hekim sayısı artmıştır”

MAKAS AÇILIYOR

Gelir gider dengesindeki makasın açıldığını belirten Köksal, “Sağlık çalışanlarının maaşlarındaki düşüklük, ek ödeme ile giderilmeye çalışılıyor. Mevcut sistemde, maaş, maaşa ek olarak sabit ek ödeme ve çalıştığı kurumun performans ve gelir gider dengesine göre döner sermaye ödeniyor. Ancak gelinen noktada sağlık çalışanları sabit ek ödemeye mahkum edilmiş durumda. Aldıkları ek ödeme emekliliğe yansıtılmadığından başka bir mağduriyet yaşanmaktadır. Gelir gider dengesinde gün geçtikçe makas açılmaktadır. Bir an önce süt fiyatları artırılmalı ve hastanelerin gelirleri artırılmalı böylece dağıtılacak döner sermayelerde de bir rahatlama sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.