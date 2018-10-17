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Sağlık düşmanlarına gece yarısı baskını

Adana’da boş arazide at kesimi yapıldığı ihbarı alan zabıta ekipleri baskın düzenlendi. Baskında yaklaşık 400 kilogram kesilmiş at eti ele geçirildi.

android-time 06:25 17 Ekim 2018
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Sağlık düşmanlarına gece yarısı baskını
Adana’da boş arazide at kesimi yapıldığı ihbarı alan zabıta ekipleri baskın düzenlendi. Baskında yaklaşık 400 kilogram kesilmiş at eti ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçesi Bahçelievler mahallesi boş bir arazide 4 şüphelinin at kestiği ihbarı üzerine Yüreğir Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipleri çalışma başlattı. Polis ile beraber boş araziye baskın düzenlendi. Ekiplerinin geldiğini fark eden 4 şüpheli kesimde kullandıkları bıçakları bırakarak ara sokaklara kaçtı.

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Kesimde kullanılan bıçaklar incelemeye alındı

Ekipler, arazide yaptığı incelemede yaklaşık 400 kilogram kesilmiş at eti ele geçirdi. Bulunan bıçakların üzerindeki park izlerinin tespit edilmesi için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü çalışma yaptı. Olay yerinde bulunan at etleri, imha edilmek üzere Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Öte yandan, olay yerinde at etlerini taşımak için kullandığı tespit edilen at ve arabasına el konuldu. İHA

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