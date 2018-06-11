Bir yanda vahşet diğer yanda şefkat

Antalya'da bugün insanlık adına utanç bir olay yaşandı .sahibinin saldırttığı pitbull cinsi köpek, 3 kediyi parçaladı, 1 kedinin ise kuyruğunu kopardı. Saldırının ardından parktaki manzara görenleri dehşeti düşürdü. Antalya'da bu vahşet yaşanırken Trabzon'dan ise şefkat dolu bir görüntü geldi. Susuzluktan bitkin düşen bir kediye bir kadın kap bulamayınca ayakkabısı ile su taşıdı.

İddiaya göre Antalya Kültür Parkı içinde bir kişi, pitbull cinsi köpeğini parkın içinde bulunan kedi evindeki kedilere saldırttı. Köpek 3 kediyi parçalayıp telef etti, bir kedinin ise kuyruğunu kopardı. Yaralı kedi, hayvanseverler tarafından tedaviye alındı. Antalya Pati Koruma Derneği Başkanı Ebru Alişarlı, vahşetin sorumlularının köpekler olmadığını, köpekleri bu şekilde yönlendiren insanlar olduğunu kaydetti. Sahibi kötüyse köpeğin bu tür davranışlara eğilim gösterdiğini belirten Alişarlı, “Köpeklerle sıkıntımız yok. Oraya yakın bir de köpek parkı var. İkisinin yakın olmaması gerekiyor. Bu kötü kalpli insanlar köpeklerini kedilere saldırtmaktan haz duyuyor” dedi.

BİR YANDA VAHŞET DİĞER YANDA ŞEFKAT

Antalya’da bu vahşet yaşanırken Trabzon’dan gelen bir haber ile insanlık adına umut verici. Trabzon Atatürk Alanı’nda bir kadın, ağacın altında bitkin haldeki kediyi fark etti. Çevrede bir kap arayan kadın bulamayınca, ayağından çıkardığı lastik ayakkabının içine süs havuzundan su doldurdu. Ardından ağaca yaklaşan kadın, ayakkabının içindeki suyun birazını kediye içirdi, birazını da yanına döktü. Hayvansever kadının kediye yardım çabası, cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.