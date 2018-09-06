Sahil Güvenlik ekibi, Bodrum açıklarında 13 göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarında 13 düzensiz göçmeni kurtardı. Hastaneye sevk edilen göçmenlerin tedaviye alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik botundaki ekiplerce saat 02.10’da, Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez güneyinde batmak üzere olan ve üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunan fiber tekne tespit edildi.

Teknedeki 11 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İKİSİ HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Deniz yüzeyinde yapılan inceleme sonucu yetişkin ve çocuk olmak üzere 2 erkek göçmen bilinci kapalı kurtarıldı. Sahil Güvenlik bot personelince sudan çıkarılan 2 kişi, tıbbi müdahale uygulandıktan sonra hayata döndürüldü.

Tıbbi müdahale ile hayata döndürülen 2 göçmen ile rahatsızlanan hamile göçmen olmak üzere toplam 3 göçmen, bilinci açık olarak Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

12 Filistin ve 1 Suriye uyruklu toplam 13 düzensiz göçmen de sağ kurtarıldı. Hastaneye sevk edilen göçmenlerin tedaviye alındığı belirtildi. DHA