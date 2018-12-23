‘Sahte bilet iddiası küçük bayii vuruyor’

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak ‘’Her yılbaşı öncesi gündeme gelen sahte bilet iddiaları küçük bayileri vuruyor, vatandaş Milli Piyango biletlerini büyük zincir marketlerden almaya başlıyor ve bayiler de zarara giriyor’’ dedi.

Çakmak, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, büyük market zincirlerinin de Milli Piyango bileti sattıklarını hatırlatarak, ‘'Büyük marketlerde bilet satışları düşüktü ancak bu sahte bilet haberlerinden sonra satışları arttı. Seyyar bayiler ise sıkıntıda. Sürekli alıcı ile karşı karşıya olan seyyar satıcı en yakın tanıdıkları tarafından bile sahte bilet iddiaları için sorgulanıyor. Vatandaşlar özellikle yılbaşı öncesi seyyardan bilet almayıp daha güvenli gördüğü büyük marketlere yöneliyor'' dedi ve şunları söyledi:

“Büyük marketlerin de bin liraya kadar çıkan ikramiyeyi ödemesi gerekiyor. Ancak marketler parayı ödemediği için, vatandaş Milli Piyango bayisine gidiyor bayi zaten satış yapamamış ödeme de yapamıyor. Bu durumda vatandaş bayiyi yetkili görüp şikayet ediyor. Yeterli sermayesi olmayan seyyar satıcı yok edilmek isteniyor. Pazar payı da marketlere ve büyük başbayilere dağılıyor. Seyyar satıcıların büyük bölümü engelli ve yaşlı kişilerden oluşuyor. Milli Piyango yanında diğer şans oyunlarının sayısı ve çeşitliliği arttığı için seyyar satıcının kazancı daha da düştü. Yılbaşı öncesi biletlerin yüzde 65'i satıldı deniyor ama yüzde 50'si ancak satıldı ve satışları da bayiler yaptı''