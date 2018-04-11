Sahte engelli raporuna 21 tutuklama!

İstanbul'da usülsüz yollarla bir çok kişiye yüksek derece "Engelli raporu" alan çete üyeleri emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 21'i tutuklandı, 11'i hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

Operasyon geçtiğimiz hafta Istanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında sağlıklı yada engelli oranı düşük kişilere yüksek derecede engelli raporu alan çete belirlendi. Çeteyle ilgili araştırma başlatan Mali Polis şebeke üyelerini tek tek tespit etti. Araştırmalarda şebeke üyelerinin yöntemi de deşifre edildi.

ZEYTİN VE GLİKOZ

Polisin tespitine göre, çete üyeleri, özellikle şeker hastalarına yönelik çalışma yapıyordu. Hastalık derecesi düşük olan kişilere para karşılığında rapor alınıyordu. Kan örneği alınacak kişiye, zeytin ve glikoz veriliyordu. Bu sayede kan şekeri hızlı yükselen kişiye, hastanedeki şebeke üyesinin de yardımıyla, “Diyabet sebebiyle yüzde 70 özürlü” raporu alınıyordu. Şebekeden raporu alan kişiler ise, ellerindeki belgelerle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) vermeden otomobil alıyordu. Bu sayede 100 bin Liralık bir otomobil yaklaşık 70 bin liraya mal oluyordu. Bunun dışında, sahte belge edinenler engellilere verilen haklardan yararlanıyordu.

39 ŞÜPHELİ

Engellilere verilen hakları haksız kullandıran şebeke üyesi 44 şüpheliyi tespit eden ekipler, Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ,Kağıthane, Güngören, Şişli, Esenler, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sarıyer, Bakırköy’de 48 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Suç örgütü elebaşlarının aralarında bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

21 TUTUKLAMA

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler; “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek Üye Olmak” “Rüşvet” “Sahtecilik” suçlamasıyla adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 21’i tutuklandı, 17 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandı.