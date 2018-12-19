Sahte engelli raporuna 5 ilde operasyon

İstanbul başta olmak toplam 5 ilde sahte belgelerle engelli raporu alan şebekeye düzenlenen operasyonlarda, 33 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte belgelerle engelli raporu hazırlayan bir şebeke belirledi. Şebekenin, hiç engeli olmayan kişileri sahte evraklarla engelli gibi gösterdiği ve bazılarını da engel oranları arttırdıkları belirlendi. Usulsüz rapor alanların, engelliler için uygulanan, ÖTV indirimli araç yada ücretsiz taşıma kartı edindikleri belirtildi. Erken emeklilik hakkından da yararlanan şüphelilerin devleti zarara uğrattığı dile getirildi.

33 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerinin araştırmasında 39'u İstanbul'da, 46 şüpheli tespit edildi. Yapılan çalışmalarının ardından İstanbul, Malatya, Çanakkale, Kocaeli ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 33 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.