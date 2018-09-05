Sahte kimliğin sahibi de aranan şahıs çıkınca yakayı ele verdi

Bodrum’da 3 ayrı suçtan aranan tatilci, yakalanmak için ortağının kimliğini kullandı. Ortağı da aranan şahıs çıkınca tatilci gözaltına alındı.

Özel ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 3 kaydı bulunan bir şahıs, eşi ile birlikte İstanbul'dan Gümbet Mahallesi'ndeki bir otele tatile geldi. Şahıs, aranması olduğu için otele giriş yaparken ortağının kimliğini kullandı. Ortağı da aranan şahıs çıkınca ihbarı alan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otele gitti. Şahıs, otelde polisin yaptığı kontrolde yine aranması olan ortağı K.D.'nin kimliğini beyan etti. Şahsın durumundan şüphelenen polis ekipleri, birkaç soru daha sorunca gerçeği itiraf etti. Şahsın gerçek kimliğinin E.K. olduğu, kimliğini kullandığı ortağı K.D.'nin aranan şahıs olduğu öğrenildi. Gözaltına alınıp ifadesi alınan E.K.'ya, ‘Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması' suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı.

İHA