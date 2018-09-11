Sahte kimlikle sınırı gizlice geçmek istediler

Edirne'nin Keşan ilçesinde, gizlice Yunanistan’a kaçmak isteyen ve üzerlerinde sahte kimlik bulunan 7 FETÖ şüphelisi kıskıvrak yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Mehmet Tekin yönetimindeki iki ayrı operasyonda, Dörtyol kavşağı mevkisinde durdurulan B.A.’nın yönetimindeki araçta, sahte kimlik kullandığı belirlenen ve haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan A.Ö., M.Ö., M.B. ve G.B. gözaltına alındı. Yunanistan sınırına gitmek istedikleri belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü B.A. ise ‘göçmen kaçakçılığı’ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden M.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.B. ve G.B. ise soruşturmanın sürdürüldüğü Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne teslim edildi. FETÖ şüphelisi A.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün diğer operasyonunda ise Dörtyol kavşağındaki ağaçlıkta görülen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan incelemede başkaları adına düzenlenmiş sahte kimlik taşıdıkları belirlenen şüphelilerin ‘FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan aranan O.B., A.T. ve S.M. olduğu tespit edildi. Yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında, ayrıca sahte kimlikler nedeniyle ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan da soruşturma açıldı.