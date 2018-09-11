Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sahte kimlikle sınırı gizlice geçmek istediler

Edirne'nin Keşan ilçesinde, gizlice Yunanistan’a kaçmak isteyen ve üzerlerinde sahte kimlik bulunan 7 FETÖ şüphelisi kıskıvrak yakalandı.

Mehmet SERBES
android-time 18:06 11 Eylül 2018
Haberler Gündem
Sahte kimlikle sınırı gizlice geçmek istediler
Edirne'nin Keşan ilçesinde, gizlice Yunanistan’a kaçmak isteyen ve üzerlerinde sahte kimlik bulunan 7 FETÖ şüphelisi kıskıvrak yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Mehmet Tekin yönetimindeki iki ayrı operasyonda, Dörtyol kavşağı mevkisinde durdurulan B.A.’nın yönetimindeki araçta, sahte kimlik kullandığı belirlenen ve haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan A.Ö., M.Ö., M.B. ve G.B. gözaltına alındı. Yunanistan sınırına gitmek istedikleri belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü B.A. ise ‘göçmen kaçakçılığı’ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden M.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.B. ve G.B. ise soruşturmanın sürdürüldüğü Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne teslim edildi. FETÖ şüphelisi A.Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'den aranan kişiler emniyetin başarılı operasyonuyla yakalandı.

FETÖ’den aranan kişiler emniyetin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün diğer operasyonunda ise Dörtyol kavşağındaki ağaçlıkta görülen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan incelemede başkaları adına düzenlenmiş sahte kimlik taşıdıkları belirlenen şüphelilerin ‘FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan aranan O.B., A.T. ve S.M. olduğu tespit edildi. Yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında, ayrıca sahte kimlikler nedeniyle ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan da soruşturma açıldı.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar