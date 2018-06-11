Sahte polisler, polis ve uzman çavuşları dolandırdı

İstanbul’da polis ve askerleri hedef alarak dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Sahte polis ve uzman çavuş kimliği ile güven sağlayarak 200 bin lira vurgun yapan 4 şüpheli yakalandı.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay bir uzman çavuş ve 4 polisin yaptığı şikayetle ortaya çıktı.

Türkiye'nin en büyük ikinci el satış sitesinden silah aldığını söyleyen uzman çavuş ve polisler dolandırıldıklarını belirterek yardım istedi. Şikayetler üzerine çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetten satış yapan kişinin sahte kimlik kullandığını belirledi. Araştırmalarda şüphelinin tek kişi olmadığı ve şebeke olarak faaliyet gösterdiği anlaşıldı.



ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Siber Polisi, şüphelilerin sahte polis ve uzman çavuş kimliği kullandığını bu şekilde güven oluşturduğunu ortaya koydu. Yapılan çalışmalarda internet izleri ve telefon görüşmeleri incelendi. Şüphelilerden şebeke elebaşı Erkan K. tespit edildi. Emre K.'dan yola çıkan polis Nurşan A. ve iki isme daha ulaştı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon düzenlendi.

REZİDANSTA YAKALANDI

Siber ekipleri haklarında arama kararı olan 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şebeke elebaşı Emre K., Esenyurt'ta lüks bir rezidansta gözaltına alınması dikkat çekti. Yapılan aramalarda sahte polis ve uzman çavuş kimlikleri ele geçirildi. Şüphelilerin telefon ve bilgisayarlarına el konuldu. Bilgisayar incelemelerinde de çok sayıda sahte kimlik kaydı ortaya çıktı.



İKİSİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şebeke elebaşı Emre K.'nın 42 ayrı dosyadan arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemler tamamlanan 4 şüpheliden Emre K. ile Nurşan A. tutuklandı.