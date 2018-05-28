‘Sahte Yeliz’ Karamollaoğlu’nun sakalına taktı!

‘’Yeliz’’ kod adı ile sosyal medyada hesap açıp TBMM'de paylaşımlar yaptığı ortaya çıkan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, SP Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun sakallarını kısalttığı bir fotoğrafını ”Sakalı’da baya sıyırmış” diye paylaşınca sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Birçok kişi AKP'li vekile imla hataları dahil tepki gösterirken, bazıları da destek verdi.



Çamlı'ya sosyal medyadan ‘'Bu Yeliz değil mi ? Kız sen neredeydin bakim zilli, Yeliz bacı hayırdır, Yazıklar olsun imanlı bir adama şeytan demek ancak gözü gönlü kör olmuş birine ait olabilir, Sen ki milletvekilisin, şu lafı bu mübarek günde ederken hiç utanmadın mı ?, Seni kim vekil yaptı, sakal özel isim mi kesme işareti koyuyorsun? Bayağı değil baya yazıyorsun. Noktalama işaretlerini kullanmayı bilmiyorsun, yazık ülkeme” biçiminde tepkiler geldi.

Çamlı'ya destek veren bazı takipçileri ise Karamollaoğlu'nu hedef alan yorumlar yaptı; “Ha gayret temelsiz, keçi sakala az kalmış”, “Yakında top sakal da yapar”, “Şeytan sakal” yorumları yaptılar.