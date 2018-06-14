Sakarya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2018 il il bayram namazı vakitleri

Sakarya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Haberimizden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 yılına ait resmi internet sitesine ulaşarak il il bayram namazı saatlerini ve bayram namazının nasıl kılınacağını öğrenebilirsiniz. Her ilde bayram namazı farklıdır, peki Sakarya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2018 il il bayram namazı saatleri...

Uzun bir yılın ardından heyecanla ve özlemle beklenen Ramazan Bayramı geldi. Bu özel günde Müslümanlar bayram namazını kılıyor ardından önce cemaatle sonra ailesi ile bayramlaşıyor. Bayram hazırlıklarına başlayan vatandaşlar Sakarya’da bayram namazı saat kılınacak sorusunun cevabını internet üzerinden araştırıyor. Peki Sakarya’da bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan il il bayram namazı saatleri…

SAKARYA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Sakarya’da bu yıl bayram namazı saat 06.12’de kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, Ramazan Bayramı veya Kurban Bayramı'nın ilk günü güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır.

Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur . Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılarak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi” ni okur. Sonra, dua edilir.

Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “iki salla bir bağla üç salla bir yat” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.

ORHAN CAMİİ

Osmanlıların Anadoluyu feth etmeleri sırasında Orhangazi'nin silah arkadaşı olan Konuralp, Akyazı'yı ve Sakarya'nın iki tarafındaki küçük kaleleri zaptettiği sırada ormanlık ve suluk olan bu yerlere bir miktar Türkmen iskân ederek şimdiki şehrin bulunduğu yerde bir köy kurulur. Bugün “Orhan Camiisi” diye anılan camiinin yerinde de “Orhan Bey” namına bir camii yapılır. Camii bugün, eski yapısından hiçbir iz taşımamaktadır. Sultan Hamid döneminin yüksek pencereli üslubuyla çatılı olarak yapılan camii, muhtemelen eski binasından daha büyüktür. Minarede üzerindeki 1316/1318 tarihi bu ikinci inşanın yılını göstermektedir. Günümüzdeki yeni bir yapı olan camii; Adapazarı'nın daha köy olduğu dönemde “Orhan Gazi” adına yaptırılmış ve zamanla yıkılınca yerine yine aynı adı taşıyan “Orhan Camii”, 1893-1894 yıllarında Adapazarı'nda kaymakamlık yapan Nüzhet Paşa'nın girişimi ve halkın yardımlarıyla inşa edilmiştir. Bankalar caddesinde bulunan Orhan Camii'nin çatısı ahşap olup, kiremit ile örtülüdür. Tek minaresi bulunmaktadır. 1967 depreminde yıkılan minare 1968 yılında “Akyazılı Ali Akyüz” adlı usta tarafından yeniden yapılsa da, 1999 depreminden sonra minare yeniden profil malzemeden yapılır.