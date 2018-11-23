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Sakarya’da ekipleri alarma geçiren ihbar! ‘Yetişin burayı yakıyorlar’

Sakarya'da ev yemekleri yapan bir işletmede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyeyi arayan işletme sahibi, "yetişin burayı yakıyorlar" ihbarında bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülen yangın sonrası itfaiye ekipleri iş yerinde su şişesi içerisinde benzin buldu.

android-time 23:29
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Sakarya’da ekipleri alarma geçiren ihbar! ‘Yetişin burayı yakıyorlar’
Sakarya'da ev yemekleri yapan bir işletmede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyeyi arayan işletme sahibi, "yetişin burayı yakıyorlar" ihbarında bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülen yangın sonrası itfaiye ekipleri iş yerinde su şişesi içerisinde benzin buldu.

Yangın, Adapazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Donatım İlçe Durakları mevkiinde bulunan ev yemekleri yapan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ‘Yetişin burayı yakıyorlar’ ihbarını alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 3 araç ve 8 personel olay yerine kısa sürede geldi.

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Fotoğraf: İHA

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinin yandığı haberini alan ve daha sonrasında olay yerine gelen işletme sahibi kadın sinir krizleri geçirdi. Sinir krizi geçiren iş yeri sahibi için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

SU ŞİŞESİ İÇERİSİNDE BENZİN

Öte yandan, söndürülen yangın sonrasında işletmede su şişesi içerisinde benzin bulundu. Ekipler, işletmenin kundaklandığı şüphesi üzerinde dururken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İHA

Son güncelleme: android-time 23:3223.11.2018
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