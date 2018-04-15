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Sakarya’da mobilya fabrikası yangında küle döndü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 2. OSB’de bulunan 10 bin metrekare genişliğindeki mobilya fabrikasının depo kısmında çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sırasında yükselen dumanlar şehrin her yanından görülürken pazar tatili nedeniyle fabrikada işçinin bulunmaması faciayı önledi. Fabrikanın yöneticileri yangını çaresiz gözlerle izledi...

android-time 22:16 15 Nisan 2018
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Sakarya’da mobilya fabrikası yangında küle döndü
Sakarya’nın Hendek ilçesinde 2. OSB’de bulunan 10 bin metrekare genişliğindeki mobilya fabrikasının depo kısmında çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sırasında yükselen dumanlar şehrin her yanından görülürken pazar tatili nedeniyle fabrikada işçinin bulunmaması faciayı önledi. Fabrikanın yöneticileri yangını çaresiz gözlerle izledi...

Hendek Kargalıhanbaba Mahallesi’ndeki 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan mobilya fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde mobilya malzemelerinin ve makinelerinin bulunduğu fabrikada alevler kısa sürede tüm kapalı alanı sardı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip geldi. Dakikalar içinde tüm fabrikayı saran alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Fabrikadan çıkan siyah dumanlar, şehrin her yerinden görüldü.

 

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’nin yanı sıra bölgeye Bolu ve Düzce’den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınabildi. Fabrikanın yöneticileri ve sahipleri, iş yeri önünde yaşananları acı içinde izleyerek birbirlerini sarılarak teselli etti. Pazar günü olması sebebiyle fabrikada işçinin bulunmaması olası ise faciayı önledi. Dev fabrikanın içindeki tüm malzeme, makineler ve fabrikanın bulunduğu yapı kül oldu. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

DHA

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Son güncelleme: android-time 22:3015.04.2018
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