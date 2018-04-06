Sakarya’da polise taşlı ve sopalı saldırı

Sakarya’da drift atarak trafiği tehlikeye düşüren bir şahsı yakalamak için yaşanan kovalama sonucunda polis ekiplerine mahalleli taşlarla saldırdı. Yaşanan saldırıda 1 Komiser Yardımcısı yaralanırken, 20 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'da devriye görevi atan polis ekipleri, yolda otomobille drift atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 şahsa dur ihtarında bulundu. Uyarılara rağmen 3 şahıs kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda şahıslar roman vatandaşlarının yoğun olarak yaşadıkları Erenler ilçesindeki Yenimahalle’ye kaçtı. Aracı takip eden polis ekipleri şahısları sıkıştırdığı sırada 25-30 kişilik grup tarafından taşlı ve sopalı saldırıya uğradı. Gerçekleşen saldırı sonrasında şahıslar kaçarken, polis aracında maddi hasar meydana geldi.

Daha sonra polis ekipleri şahısların yakalanması için 2 gün sonra mahalle çok sayıda polis ile operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında mahalleli yine polis ekiplerine taşlı ve sopalı saldırıda bulundu. Mahallenin saldırı sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 1 Komiser Yardımcısı kafasına kalasla vurulması sonucu yaralanırken, başka bir ekip otosunun camları taşlarla ve sopalarla zarar verilerek maddi hasar oluştu. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1'i bayan 19 erkek toplam 20 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan polis ekipleri ile şüphelilerin kovalamacısı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İHA